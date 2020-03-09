После инаугурации Гани прогремели взрывы

После инаугурации избранного президента Афганистана Ашрафа Гани рядом с дворцом Арг в Кабуле взорвались минометные снаряды. Взрывом искорежило находившийся на парковке автомобиль второго вице-президента Дании Сарвара.

Гани в прямом эфире призвал не бояться взрывов и выразил готовность пожертвовать собой, если это необходимо.

Однако церемонию инаугурации соперника Гани на выборах – действующего премьера Абдуллы Абдуллы во дворце Сапедор пришлось срочно завершить. На церемонии инаугурации Абдуллы присутствовали несколько тысяч его сторонников, в том числе лидер "Исламской партии Афганистана" Карим Халили, лидеры "Исламского общества Афганистана" Салухуддин Раббани и Мухаммад Муаккик, представители духовенства.

Выборы президента Афганистана состоялись 28 сентября. Итоги независимая избирательная комиссия Афганистана подвела лишь спустя 5 месяцев. Гани победил, набрав 50,64% голосов.

Сторонники Абдуллы обвинили команду Гани во вбросах, среди недовольных были и другие участники президентской гонки. Абдулла победу Гани не признал и назначил собственную инаугурацию. Избирком зарегистрировал 16,5 тысячи жалоб, передает "Интерфакс".