Павел Мамаев забил впервые после выхода на свободу

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поразил ворота ЦСКА в матче 21 тура российской премьер-лиги. Это первый гол бывшего игрока сборной России после выхода на свободу.

Павел Мамаев вышел на поле в составе "Ростова" на 58 минуте, а через пять минут поразил ворота армейцев. После его удара счет стал 3:1 в пользу ростовчан. Павел не забивал в официальных матчах с октября 2018.

Павел Мамаев и Александр Кокорин были осуждены за две драки в центре Москвы. После выхода на свободу Павел продолжил карьеру в "Ростове", а Александр в "Сочи". Кокорин уже успел отличиться в новом клубе.