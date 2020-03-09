Власти Казахстана создали антикризисный штаб

Президент Казахстана сегодня, 9 марта, поручил создать штаб оперативного реагирования на ситуацию в мировой экономике. Штаб возглавит премьер-министр Аскар Мамин, сообщается на сайте президента страны.

Казахстан, один из основных нефтепроизводитель в мире, может столкнуться с проблемами в экономике из-за обвала мировых цен на нефть более чем на треть за последние дни.

Штаб должен в кратчайшие сроки разработать антикризисный план действий. Президент поручил правительству, Национальному банку и другим государственным органам консолидироваться и выполнить все социальные обязательства перед гражданами страны.

Правительство внесет предложения для поправок в бюджет страны. Глава государства заявил о необходимости сократить расходы, не допустить роста безработицы, сохранить стабильность экономики и валютно-финансового рынка страны.

ЦБ Казахстана заявил, что у него достаточно резервов для предотвращения спекуляций с национальной валютой страны – тенге. "Разногласия между странами – основными экспортерами нефти ОПЕК+ по ограничению добычи нефти привело к существенному снижению мировых цен на нефть", — отмечается в заявлении ЦБ.