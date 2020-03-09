9 марта 202016:10

"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

ВКонтакте/ФК "Ростов"

В Ростове-на-Дону прошел матч 21 тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и ЦСКА. Встречу, в которой были три пенальти, два удаления и автогол, выиграли хозяева со счетом 3:2.

В самом дебюте встречи столкнулись головами два защитника "Ростова" – Максим Осипенко и Дмитрий Чистяков. Последнему потребовалась замена. Бурный пролог определил дальнейших сценарий встречи. На двадцатой минуте полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сбил рвавшегося к воротам Эльдора Шомуродова. Судья Владислав Безбородов назначил пенальти и удалил армейца. К мячу подошел бывший игрок армейского клуба Роман Еременко, но он не смог переиграть вратаря гостей Игоря Акинфеева. Этот отраженный пенальти стал для Игоря 14-м в матчах чемпионата страны.

Воодушевленные подвигом своего голкипера армейцы вскоре добились успеха. Цели достиг удара Арнора Сигурдссона. Не лучшим образом сыграл вратарь ростовчан Сергей Песьяков, пропустивший мяч в ближний угол. Но вскоре Еременко искупил свою вину. Мяч после дальнего удара Романа угодил в перекладину, отскочил в Акинфеева и перелетел за линию ворот – 1:1. Этот счет продержался до конца первого тайма.

В начале второго тайма молодой защитник гостей Вадим Карпов уронил в своей штрафной Ивелина Попова. Снова пенальти и удаление. Сам пострадавший реализовал 11-метровый, а у армейцев осталось на поле девять игроков. Затем вышел на поле Павел Мамаев, который через пять минут поразил ворота Акинфеева. Это первый гол Павла после освобождения из колонии, где он отбывал срок вместе с Александром Кокориным.

Но проигрывая с разницей в два мяча и имея на поле на двух игроков меньше, ЦСКА не смирился с поражением. Ростовчанин Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота и подарил армейцам шанс отыграться – 3:2. А затем уже гости получили право на пенальти. Но Федор Чалов не смог переиграть Сергея Песьякова.

"Ростов" не без труда довел матч до победы 3:2. Ростовчане набрали 38 очков и поднялись на второе место. ЦСКА с 35 очками расположился на пятом.

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