Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Двое военнослужащих США погибли в ходе антитеррористической операции "Непоколебимая решимость" в Ираке.

Как сообщает штаб операции, американские военные были убиты 8 марта в ходе выполнения миссии по уничтожению укрепленного центра террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в горном районе в центральной части страны.

Операцию проводили иракские силы безопасности, а военнослужащие США их сопровождали и консультировали, пишет РИА Новости.

Военную операцию "Непоколебимая решимость" США и их союзники по антитеррористической коалиции начали на Ближнем Востоке в августе 2014 года. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета Безопасности ООН.