Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

В Красноярском крае альпинисты освободили бездомную собаку, упавшую с обрыва на крутой склон в окрестностях поселка Емельяново. Перед операцией спасения целую ночь рядом с животным провел волонтер, успокаивающий его голосом и светом фар.

На утро приехали три альпиниста, достали снаряжение, не без труда забрались на осыпающийся склон и освободили собаку. Животное спокойно позволило надеть на себя намордник и удерживающие устройства, после чего его доставили вниз и отпустили.

Волонтеры местного центра спасения животных сняли на видео несколько этапов операции по вызволению собаки из безвыходного положения — ей оказалась стерилизованная самка с биркой. Внизу ее терпеливо ждал другой бродячий пес, его радостная встреча с подругой оказала на людей большое впечатление.

В спасении собаки приняли участие, как минимум, шесть человек.