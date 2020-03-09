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В мире животных 25 минут назад

9 марта 202016:08

Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

Вконтакте/Добровольная служба спасения животных

В Красноярском крае альпинисты освободили бездомную собаку, упавшую с обрыва на крутой склон в окрестностях поселка Емельяново. Перед операцией спасения целую ночь рядом с животным провел волонтер, успокаивающий его голосом и светом фар.

 

На утро приехали три альпиниста, достали снаряжение, не без труда забрались на осыпающийся склон и освободили собаку. Животное спокойно позволило надеть на себя намордник и удерживающие устройства, после чего его доставили вниз и отпустили.

 

Волонтеры местного центра спасения животных сняли на видео несколько этапов операции по вызволению собаки из безвыходного положения — ей оказалась стерилизованная самка с биркой. Внизу ее терпеливо ждал другой бродячий пес, его радостная встреча с подругой оказала на людей большое впечатление.

В спасении собаки приняли участие, как минимум, шесть человек.

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