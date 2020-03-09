9 марта 202017:07

Депутат Бурматов отреагировал на страшную находку зоозащитников

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды и координатор проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов отреагировал на страшную находку в Якутске. Там на территории пункта передержки животных был обнаружен контейнер с трупами примерно 100 собак и кошек. На кадрах, снятых на месте, видно, что животным перерезали горло.

По словам Бурматова, речь идет о массовом убийстве животных в местном "приюте", который, по его мнению, правильнее назвать концлагерем. В своем Instagram Бурматов напомнил, что ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предлагала ввести налог на домашних животных. Собранные деньги, по мнению градоначальницы, можно было бы использовать для борьбы с бродячими собаками. Бурматов тогда заявил, что в нашей стране никогда не будет налога на домашних животных, и это "даже не обсуждают".

"Видимо, теперь нам решили показать, что будет с теми, за кого этот налог платить не будут, — пишет Бурматов. — Помните, нам еще говорили, что "тратят на каждую собаку 14 тысяч рублей"? Теперь видно, насколько "эффективно" расходуются эти деньги".

По словам депутата, налицо циничное нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса: и жестокое обращение с животными (причем группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более животных), и нецелевое расходование бюджетных средств — по закону собак должны содержать в приютах, а не убивать, — и превышение должностных полномочий со стороны чиновников, принимавших эти решения.

На месте обнаружения мертвых животных уже работает полиция, сообщил Бурматов, добавив, что готовятся депутатские запросы, чтобы подкрепить работу правоохранителей. Также депутат планирует обсудить ситуацию с губернатором Якутии Айсеном Николаевым и прокуратурой, чтобы проверить законность действий департамента ветеринарии.

По словам Бурматова, его приезд в Якутию, ранее запланированный на апрель, теперь "явно пройдет по другому сценарию". С условиями содержания животных и проблемами, которые при этом возникают, по его словам, все ясно из видео, снятого зоозащитниками. Теперь депутата в республике "будет интересовать в первую очередь привлечение к ответственности виновных, устроивших этот ад, в том числе среди чиновников".

По сообщению пресс-службы департамента ветеринарии Якутии, в пункте передержки в Якутске усыпили 153 собаки и 48 кошек, имевших контакт с собакой, заболевшей бешенством. По сообщению ведомства, животные "были подвергнуты эвтаназии в течение двух дней ветеринарными специалистами", передает "Интерфакс".

В ведомстве также уточнили, что на территории пункта передержки животных находятся два контейнера, и что в контейнере, который вскрыли зоозащитники, находились более 100 туш животных, погибших в результате наезда машин и от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. Трупы животных, по сообщению департамента, "были подготовлены к утилизации".

Также в департаменте ветеринарии отметили, что пункт передержки был закрыт для посещения, и что руководство пункта будет вынуждено обратиться в правоохранительные органы по факту проникновения в карантинную зону посторонних лиц.

Мэр Якутска Авксентьева ранее заявила через свой официальный аккаунт в Instagram, что не принимала никаких решений и не давала указаний об умерщвлении собак в пункте передержки животных. По ее словам, в период карантина все решения об умерщвлении больных бешенством животных принимаются специальной комиссией ветеринарной службы, а не мэрией города Якутска или сотрудниками пункта передержки.

Авксентьева добавила, что по факту обнаружения трупов собак она обратилась в полицию Якутска с просьбой дать правовую оценку произведенным действиям, а также поставила в известность прокурора города.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил провести проверку по факту умерщвления животных в пункте передержки. В комиссию, по его словам, включат представителей общественности и СМИ.

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