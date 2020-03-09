Тема:

Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 40 минут назад

9 марта 202017:21

Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

Судебный процесс по делу о катастрофе рейса MH17 стартовал 9 марта в Схипхоле при пустой скамье подсудимых, передает ТАСС. Агентство уточняет, что среди четырех подозреваемых один гражданин Украины и трое россиян. Ни один из них в Нидерланды не приехал. Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс заявил во время заседания, что неявившиеся главные фигуранты будут привлечены к ответственности в Нидерландах, остальных могут привлечь на Украине.

Малайзийский "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины в 2014 году. Погибли 298 человек. Судья заявил, что процесс распланирован до конца 2021 года. Позиция следствия прежняя – лайнер сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на территорию Украины из РФ. Во время заседания изучат и другие версии: взрыв на борту или атака украинского самолета. Все доказательства будут представлены суду, на основе их судьи должны сделать вывод относительно виновности или невиновности четырех подозреваемых.

В прошлом году следствие заявило, что в катастрофе виновны четыре человека: это трое россиян — Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Один из обвиняемых – россиянин Олег Пулатов заявил через своего адвоката, что не считает себя виновным. Его обращение было зачитано в начале заседания.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

 

Ранее по теме

Сейчас

16:22

Коронавирус в Москве: уточненные данные

15:37

После инаугурации Гани прогремели взрывы

15:34

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

15:11

У россиян диагностировали коронавирус на родине и в ОАЭ

15:02

Московская погода установила новый максимум

14:36

После присяги Гани пообещал освободить талибов

13:53

В Бельгии нелегалов спасли из рефрижератора

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Коронавирус в Москве: уточненные данные

Коронавирус в Москве: уточненные данные

1 час назад
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

1 час назад
Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

1 час назад
Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

3 минуты назад
Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

39 минут назад
Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

9 минут назад
После инаугурации Гани прогремели взрывы

После инаугурации Гани прогремели взрывы

2 часа назад
Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

24 минуты назад
Генерал-полковник Ивашов озвучил задачу российских военных в Турции

Генерал-полковник Ивашов озвучил задачу российских военных в Турции

3 часа назад
Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

2 часа назад
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

3 часа назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

21 час назад
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

08.03.2020 17:23
Лучшие сериалы о сильных женщинах

Лучшие сериалы о сильных женщинах

07.03.2020 16:16
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

11 минут назад
"Спартак" установит на своем стадионе памятник Игорю Нетто

"Спартак" установит на своем стадионе памятник Игорю Нетто

52 минуты назад
"Барыс" обыграл "Магнитку" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Барыс" обыграл "Магнитку" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

1 час назад
Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ритейлерам

Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ритейлерам

1 час назад
Власти Казахстана создали антикризисный штаб

Власти Казахстана создали антикризисный штаб

1 час назад
"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

1 час назад
Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

1 час назад
Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

2 часа назад
Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

2 часа назад
Московская погода установила новый максимум

Московская погода установила новый максимум

2 часа назад
Цены на нефть замедлили падение

Цены на нефть замедлили падение

3 часа назад
Громкая ссора и разбитая витрина: выходка эмоциональной болгарки попала на видео

Громкая ссора и разбитая витрина: выходка эмоциональной болгарки попала на видео

3 часа назад
В Бельгии нелегалов спасли из рефрижератора

В Бельгии нелегалов спасли из рефрижератора

3 часа назад
Перенос чемпионата мира из Швейцарии в Сочи пока не рассматривается

Перенос чемпионата мира из Швейцарии в Сочи пока не рассматривается

3 часа назад
Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой

Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой

4 часа назад
В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

4 часа назад
Пьяный новосибирец выпустил из карабина несколько очередей по местному жителю. Видео

Пьяный новосибирец выпустил из карабина несколько очередей по местному жителю. Видео

4 часа назад
Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО заболел коронавирусом

4 часа назад
Ту-142 провели 13-часовой полет под прикрытием МиГ-31

Ту-142 провели 13-часовой полет под прикрытием МиГ-31

4 часа назад
Волейболисты "Факела" не поедут в Италию на матч с "Перуджей"

Волейболисты "Факела" не поедут в Италию на матч с "Перуджей"

4 часа назад
В Иране семь человек умерли от "лекарства против коронавируса"

В Иране семь человек умерли от "лекарства против коронавируса"

5 часов назад
При обстреле Горловки ранен местный житель

При обстреле Горловки ранен местный житель

5 часов назад
Китайские эпидемиологи: коронавирус не победить до июня

Китайские эпидемиологи: коронавирус не победить до июня

5 часов назад
Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

5 часов назад
Мировые биржи переживают панику

Мировые биржи переживают панику

5 часов назад
Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

5 часов назад
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

5 часов назад
Не понравилось, что остановился: стрельба по воронежскому водителю попала на видео

Не понравилось, что остановился: стрельба по воронежскому водителю попала на видео

6 часов назад
Террористы напали на кортеж премьер-министра Судана

Террористы напали на кортеж премьер-министра Судана

6 часов назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

6 часов назад
Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту

7 часов назад
Макгрегор и Нурмагомедов обменялись "любезностями"

Макгрегор и Нурмагомедов обменялись "любезностями"

7 часов назад
Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции

9 часов назад
Токио: КНДР запустила баллистические ракеты, которые упали в Японском море

Токио: КНДР запустила баллистические ракеты, которые упали в Японском море

13 часов назад
Пушков прокомментировал слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

Пушков прокомментировал слова Климкина о катастрофе для Украины в День Победы

13 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку