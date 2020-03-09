Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

Судебный процесс по делу о катастрофе рейса MH17 стартовал 9 марта в Схипхоле при пустой скамье подсудимых, передает ТАСС. Агентство уточняет, что среди четырех подозреваемых один гражданин Украины и трое россиян. Ни один из них в Нидерланды не приехал. Председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс заявил во время заседания, что неявившиеся главные фигуранты будут привлечены к ответственности в Нидерландах, остальных могут привлечь на Украине.

Малайзийский "Боинг", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины в 2014 году. Погибли 298 человек. Судья заявил, что процесс распланирован до конца 2021 года. Позиция следствия прежняя – лайнер сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на территорию Украины из РФ. Во время заседания изучат и другие версии: взрыв на борту или атака украинского самолета. Все доказательства будут представлены суду, на основе их судьи должны сделать вывод относительно виновности или невиновности четырех подозреваемых.

В прошлом году следствие заявило, что в катастрофе виновны четыре человека: это трое россиян — Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Один из обвиняемых – россиянин Олег Пулатов заявил через своего адвоката, что не считает себя виновным. Его обращение было зачитано в начале заседания.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.