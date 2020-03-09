"Спартак" установит на своем стадионе памятник Игорю Нетто

Летом на стадионе "Открытие Арена" будет установлен памятник легендарному капитану "Спартака" и сборной СССР, олимпийскому чемпиону и чемпиону Европы Игорю Нетто. В нынешнем году Игорю Александровичу исполнилось бы 90 лет.

Работа над памятником поручена скульптору Филиппу Рукавишникову, который уже создал установленные на стадионе памятники братьям Старостиным и Федору Черенкову. Памятник будет представлять собой трехметровую фигуру спартаковского капитана с Кубком в руке. Скульптура появится летом, к началу нового сезона.

Игорь Нетто выступал за "Спартак" с 1949 по 1966 годы. Он провел за столичный клуб 358 матчей, в которых забил 36 раз. Нетто пять раз выигрывал чемпионат СССР и пять раз выигрывл Кубок страны.