Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

В настоящее время нет никаких доказательств того, что инфекция коронавируса COVID-19 передается через пищу, заявляет Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA).

Как сообщила научный сотрудник агентства Марта Хугас, опыт предыдущих вспышек коронавирусов, таких как SARS-CoV (тяжелый острый респираторный синдром коронавируса), и MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром коронавируса), показывает, что пища не является "вероятным источником или путем передачи вируса".

Тем не менее EFSA внимательно следит за ситуацией, связанной со вспышкой COVID-19, поскольку она затрагивает большое число стран мира, пишет "Интерфакс".

Еще одно европейское агентство — Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) — также указало, что новый коронавирус передается от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем: при чихании, кашле или простом выдохе. Вместе с тем агентство напомнило, что вероятным источником первоначальной инфекции в Китае были животные.

Ведущий китайский эпидемиолог, глава спецкомиссии по борьбе с эпидемией Чжун Наньшань заявил в понедельник, что эпидемию COVID-19 вряд ли возможно будет победить до июня.