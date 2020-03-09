Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что вегетарианка из Кисловодска, у которой опека забрала истощенную дочь, должна пересмотреть свою жизненную позицию.

"Мое мнение точно не понравится людям", – написал политик на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, к нему поступило немало обращений с просьбой разобраться в ситуации и не разлучать мать и ребенка.

Ранее сообщалось, что органы опеки забрали у женщины, придерживающейся строгой вегетарианской диеты, полуторагодовалую дочь. Девочка находилась в истощенном состоянии, у нее диагностировали анемию, атрофию мышц. Девочка не ходила, весила всего семь килограмм и ей понадобилась срочная помощь медиков. Против нерадивой матери возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Решается вопрос о лишении матери родительских прав – помимо того, что ребенок находился в крайне истощенном состоянии, мать отказывалась делать обязательные прививки ребенку и не показывала девочку врачам.

Владимиров считает, что "малышка должна быть здоровой и должна жить". И оценил ситуацию со своей позиции – позиции отца. Который тоже хочет, чтобы ребенок не разлучался с родителями, но понимает, что не менее страшно, когда дети становятся жертвами родительских заблуждений и оказываются из-за этого на грани жизни и смерти. Для того чтобы ребенок вернулся к матери, ей необходимо пересмотреть свое отношение к воспитанию дочери, резюмирует глава региона, поддерживая решение органов опеки.

Сейчас дело разбирается в судебных инстанциях, окончательное решение пока не вынесено.