Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

Европа должна скоординировать свои усилия в борьбе с коронавирусом, написал твит французский лидер Эмманюэль Макрон. Это касается санитарных норм, научных и экономических решений.

Сейчас во Франции коронавирусом болеют 1126 человек. Жертвами стали 19.

О необходимости замедлить распространение коронавируса, чтобы успеть разработать вакцину, на германо-греческом экономическом форуме в Берлине заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Политик считает, чтомеры, направленные на изоляцию заболевших и их окружения, позволят выиграть время и снизить нагрузку на врачей.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии достигло 1112, сообщает в воскресенье институт Роберта Коха.

Ранее из-за коронавируса в Германии были отменены Международная туристическая выставка ITB, Лейпцигская книжная ярмарка, ряд профсоюзов уже обратился за господдержкой, передает РИА Новости.

31 декабря 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.