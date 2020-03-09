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Нефть и газ 11 минут назад

9 марта 202018:14

Акции американских нефтекомпаний упали на четверть

Основные фондовые индексы США в понедельник, 9 марта, снизились в среднем на 7 процентов на фоне обвала цен на нефть и обрушения котировок в других странах.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 7,23 процента (до 23994,77 пункта), NASDAQ — на 6,86 процента (до 7987,44 пункта), S&P 500 — на 7 процентов (до 2764,21 пункта).

Из-за обрушения индексов Dow Jones и S&P 500 торги на Нью-Йоркской фондовой бирже приостанавливались на 15 минут.

Главные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением на 3-7 процентов, а в Европе торги начались обвалом на 6-9 процентов. Примерно такая же ситуация складывалась на биржах стран Персидского залива и Египта, пишет РИА Новости.

Цены на нефть обрушились после того, как 6 марта Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК не смогли убедить Россию и ее партнеров, не входящих в картель, дополнительно снизить добычу топлива из-за распространения нового типа коронавируса. В итоге с 1 апреля перестает действовать соглашение стран-членов сделки ОПЕК+: после 31 марта все страны могут увеличивать добычу.

После этого Саудовская Аравия начала ценовую войну на рынке нефти. В результате уже 6 марта цены на нефть в Европе и США упали на 10 процентов, 9 марта падение продолжилось, хотя и слегка замедлилось

Между тем российский телеведущий Дмитрий Киселев призвал не поддаваться панике. По его мнению разрыв сделки России с ОПЕК пойдет российской экономике на пользу.

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