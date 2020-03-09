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9 марта 202019:00 Дарья Козлова

Нефть обвалилась, золото пошло вверх

Нефть обвалилась, золото пошло вверх

Центробанк России заявляет, что готов среагировать в любой момент, чтобы сохранить финансовую стабильность в стране. Тем временем курс евро уже превысил 85 рублей, курс доллара поднялся выше отметки в 74 рубля. Теперь все внимание приковано к тому, что будет происходить дальше с валютами и индексами.

Азиатские рынки, уже изрядно потрепанные эпидемией коронавируса, отреагировали новым мощным падением после провала переговоров ОПЕК+.

К окончанию торговой сессии японский индекс Nikkey обрушился более чем на 5 процентов. Впервые с января прошлого года он пробил психологически важный барьер в 20 тысяч пунктов. TOPIX, фиксирующий курсы акций в элитной первой секции биржи, снизился более чем на 5,6 процентов. Продажи японских бумаг подтолкнуло и укрепление йены относительно доллара.

"Укрепление йены – знак того, что инвесторы взволнованы и стремятся найти более или менее безопасный актив. Это йена. Такая осторожность инвесторов и спровоцировала обвал", — заявил рыночный аналитик Джексон Вонг.

Укрепление курса японской йены невыгодно местным крупным компаниям и корпорациям, которые ориентируются на внешние рынки. Премьер-министр страны Синдзо Абэ во вторник подробно обсудит новые чрезвычайные меры.

Паника среди японских инвесторов во многом спровоцировала и исторический обвал рынка Австралии. Худшее падение с кризисного 2008 года и для индекса S&P/ASX 200, и для австралийского доллара. В какой-то момент австралийская валюта потеряла 5 процентов за 20 минут.

"Похоже, что японские продавцы австралийских акций продавали и австралийские доллары. Мы уверены в этом, так как в то же время ослабевал американский доллар. Весьма необычная ситуация для нас наблюдать и падение американского доллара, и падение австралийского доллара относительно американского. Инвестиционные потоки сейчас против нас", — считает главный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

Южнокорейский KOSPI, еще на прошлой неделе демонстрировавший тенденцию к росту, в этот понедельник вновь в красной зоне. Минус 3,8 процентов, это минимум с августа 2019 года.

Падение на всех азиатских фондовых площадках — Гонконга, Тайваня, Сингапура, Таиланда, Вьетнама.

"Все будет зависеть от статистики. Сейчас неделя слабая для статистики. Наверное, на следующей неделе будет понятно, что происходит с экономикой Китая, и тогда мы сможем увидеть более активное движение. Но я думаю, что после такого падения цены на нефть подскочить", — считает директор аналитического департамента ГК компаний "Регион" Валерий Вайсберг,

Пока китайские индексы падают, хотя на общемировом фоне этот понедельник для КНР можно даже назвать неплохим. Эпидемия коронавируса в стране идет на спад. И инвесторы ожидают, что Китай выйдет из нее первым. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component 9 марта потеряли менее трех процентов.

А вот в Европе ситуация обратная. Эпидемия коронавируса на пике и развал сделки ОПЕК+ лишь подстегнул падение индексов. Как следствие, антирекорд на европейском рынке ожидаемо у Италии. Фондовый индекс упал более чем на 9 процентов. Индекс Лондонской фондовой биржи сразу после открытия торгов потерял 8,8 процентов.

Падение цен на нефть наносит удар и по рынкам США,  американским сланцевым добытчикам. В Америке на долю энергетических компаний приходится более 11 процентов рынка высокодоходных облигаций.

"Если подобная ситуация с низкой ценой на нефть продлится, то все что касается сланца, принесет убытки. Уже сейчас трейдеры постарались избавиться от этих бумаг. Если что и будет расти, так это IT и переработка нефти", — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

В понедельник торги на фондовом рынке в США открылись падением основных котировок. В первые минуты после открытия американский промышленный индекс Dow Jones потерял 6,9 процентов. Индекс S&P 500 – 6,7. Индекс электронной биржи Nasdaq – более 7 процентов.

Инвесторы уходят в валюту и вкладываются в наиболее надежные активы. Стоимость золота на фоне ослабления нефти пошла вверх и даже обновила максимум последних 8 лет – 1700 долларов за тройскую унцию.

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