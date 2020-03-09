Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб "Металлурга"

Капитану магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину будет предложено войти в тренерский штаб уральского клуба. Контракт 38-летнего нападающего с "Магниткой" истекает 30 апреля.

Как сообщил ТАСС первый вице-президент клуба Сергей Ласьков, олимпийскому чемпиону и двукратному чемпиону мира было предложено остаться в клубе. Возможно, это будет контракт игрока или место в тренерском штабе "Металлурга".

Так же Сергей Ласьков отметил, что состав команды подвергнется обновлению. "У нас появится обновленная команда, перед которой будут поставлены максимальные задачи". "Двукратный победитель Кубка Гагарина "Металлург" завершил выступления в текущем розыгрыше, проиграв серию "Барысу" 1:4.