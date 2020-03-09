Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

Президент США Дональд Трамп нашел положительные моменты в ситуации с обвалом мировых цен на нефть.

"Хорошо для потребителя, цены на бензин снижаются!" — написал американский лидер в своем Twitter в понедельник, 9 марта.

Трамп также, не колеблясь, назвал причины падения мировых рынков. Оно, по мнению президента США, стало следствием разногласий между Саудовской Аравией и Россией по поводу цены на нефть и уровня ее добычи, а также появления "фейковых" новостей на эту тему. Свое мнение американский лидер также озвучил в Twitter.

После развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке, 9 марта нефть дешевеет более чем на 25 процентов.

Основные фондовые индексы США снизились в среднем на 7 процентов, главные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись падением на 3-7 процентов, а в Европе торги начались обвалом на 6-9 процентов.