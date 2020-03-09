Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

Солист знаменитой немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн покатался на карусели в Припяти (город, расположенный недалеко от Чернобыльской АЭС). Видео появилось в Instagram с хештегом #Chernobyl.

В зоне отчуждения туристам нельзя прикасаться к предметам быта, то есть Линдеманн нарушил правила.

Город-призрак музыкант решил посетить после концерта в Киеве.

Чернобыльская трагедия произошла в 1986 году, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Это крупнейшая авария в истории атомной энергетики.