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Коронавирус 15 минут назад

9 марта 202019:17

В ЕС не осталось стран без коронавируса

Global Look Press

В Германии зафиксированы два случая гибели людей от коронавируса, оба в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Один заболевший COVID-19 скончался в городе Эссен, второй — в округе Хайнсберг.

Информацию уже подтвердили в министерстве здравоохранения федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. При этом представитель ведомства отказался сообщать дополнительные подробности, ссылаясь на положения закона о приватных данных, пишет РИА Новости.

Два первых случая заболевания коронавирусом также выявлены на Кипре. Официальное заявление минздрава страны по этому поводу ожидается вечером в понедельник, 9 марта.

До сих пор Кипр оставался последней страной Евросоюза, где инфицированных не было.

Из-за вспышки нового коронавируса Европарламент решил, что пленарная сессия органа продлится один день вместо обычных четырех. Она пройдет в предстоящий вторник, 10 марта, и ограничится лишь дебатами, без голосования. Ранее заседание Европарламента решено было перенести из Страсбурга в Брюссель, напоминает ТАСС.

Между тем первый случая заражения коронавирусом зафиксирован в Брунее. По данным минздрава султаната, коронавирус диагностирован у 53-летнего мужчины, который почти неделю назад вернулся из столицы Малайзии Куала-Лумпура.

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