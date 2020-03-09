Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

В Фонде национального благосостояния хватит средств, чтобы до 10- лет покрывать потери бюджета даже при ценах на нефть в 25-30 долларов за баррель. А операции на открытом рынке будут компенсировать сокращение валютной выручки от экспорта нефтепродуктов и стабилизировать курс рубля. Так в Минфине прокомментировали события на мировых биржах, где обрушились котировки. Цена барреля нефти Brent падала почти до 30 долларов. Впрочем, топливно-энергетические компании не единственные, кто 9 марта в этот нес потери.

Непростой день пережили сегодня мировые финансовые рынки. Когда в Москве еще была ночь, заметным падением открылись азиатские биржи, затем в глубокий минус ушли европейские фондовые площадки. А ближе к вечеру в красный погрузились и американские индексы. Торги акциями на биржах США даже пришлось остановить на 15 минут, чтобы сдержать стремительное падение.

Спусковым крючком стала нефть. Всего за несколько часов стоимость бочки североморской марки Brent подешевела сразу на треть — до 31 доллара. Цена западно-техасской нефти WTI опускалась ниже 30 долларов за баррель. Естественно, это повлияло и на стоимость нашей отечественной марки Urals. Правда, к вечеру часть падения удалось отыграть.

Недавно стало известно, что Михаил Мишустин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсудили меры по сохранению стабильности российской экономики. Министр энергетики Александр Новак сообщил: по итогам встречи министров стран ОПЕК+ в Вене 6 марта отсутствует решение о продлении соглашения о сокращении добычи. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть. Несмотря на это, партнерами по ОПЕК было принято решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка. Глава Минэнерго подчеркнул: такой сценарий прорабатывался, и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке. При этом правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе", — отметил Новак.

Министр финансов Антон Силуанов отметил: стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, в том числе исполнение поручений президента по итогам Послания и реализацию нацпроектов, а также сохранение макроэкономической и финансовой стабильности даже в условиях устойчиво низких цен на нефть.

Мировым рынкам стабильности сегодня не хватило.

Панику на рынках спровоцировала саудовская нефтяная компании Saudi Aramco. 7 марта вечером она якобы сообщила покупателям о том, что с апреля снижает стоимость поставок сырья: в США — на 7 долларов за баррель, в страны Северной Европы — на 8, в страны Восточной и Юго-Восточной Азии — на 6.

"Саудовская Аравия начинает ценовую нефтяную войну" — с таким заголовком вышла британская Financial Times. И нацелена эта война на ее крупнейших конкурентов — производителей. Эр-Рияд увеличит добычу и будет предлагать свою нефть с большими скидками, чтобы привлечь новых клиентов. Это грозит привести к дальнейшему падению цен.

Действия Саудовской Аравии являются элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка и направлены напрямую на ослабление российских позиций, уверены авторы американской The Wall Street Journal. А Блумберг предупреждает: катастрофический спад цен на нефть отразится на всей энергетической индустрии. Это ударит по бюджетам стран, которые зависят от нефти, - от Ирака до Нигерии — и может также изменить глобальную политику, подорвав влияние таких стран, как Саудовская Аравия.



Если в 2016 году на США приходилось чуть более 7,5% в мировом экспорте нефти, то в 2019-м — уже 10%. Пока члены ОПЕК добросовестно снижали добычу ради общей стабильности цен, в США расцветала добыча сланцевой нефти. Новые месторождение вырастали — как грибы: в Техасе, Монтане, Луизиане, Миссисипи, Алабаме и Теннесси.

А как себя сегодня чувствовал наш рубль?

9 марта в России — выходной, официальных торгов на нашем валютном рынке не было. На международном рынке Forex, естественно, ощущалась общая турбулентность, и это коснулось не только рубля, но и валют других стран.

Банк России заявил, что отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты для финансовой стабильности. А Минфин напомнил: гарантией исполнения всех обязательств государства является ФНБ , и средств в нем достаточно.

"Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", — говорится в заявлении Центробанка.

"По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счету по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей — 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет", — отметили в Минфине РФ. И это внушает оптимизм.