Италия проснулась другой

Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Москве. Тем временем число заболевших в мире приближается к 110 тысячам. Инфекция выявлена более чем в сотне стран. О первом случае заражения сообщили на Кипре и в Брунее. Но врачи в Китае считают, что с вирусом удастся справиться уже к концу июня. Пока же самая высокая смертность среди заболевших — в Италии. Погибших - 366. Но с жесткими мерами по борьбе с инфекцией там согласны не все.

Только этого Италии и не хватало — бунтов в тюрьмах в разгар войны с коронавирусом. Мятеж в 27 карцерах страны. Заключенные поджигают одеяла, простыни, захватывают крыши. Этот протест — против запрета на свидания: любые контакты в замкнутых пространствах сегодня опасны. Но родственникам декрет правительства не нравится. Возмущаются внутри и за колючей проволокой

Шесть заключенных погибли в тюрьме Модены, 50 сбежали из тюрьмы в Фодже. В огне тюрьма в Тоскане. Бунтуют даже на юге, в 1000 километрах от Ломбардии, которая превратилась в одну сплошную красную зону. 16 миллионов человек закрыты от внешнего мира. Выезжать из региона и въезжать в него можно лишь по уважительным причинам — работа, здоровье.

Но Италия не Китай — самодисциплина здесь хромает. В ночь на 8 марта ночные поезда из Милана брали штурмом — бежать из Ломбардии тем, кто вспомнил про родственников на юге, никто не запрещал, но вот как их встречали этой ночью на южных станциях. Почти всех беглецов отправили на карантин, тем, кто покинул красную зону безосновательно, грозят штраф — 206 — евро и три месяца ареста.

Не только Ломбрадия - этой ночью другой проснулась вся Италия. Никаких зрелищ. Музеи Ватикана занимают 7-е место по посещаемости в мире. Министр культуры подписал самые тяжелый приказ в свое жизни — в стране закрылось все: театры, музеи, кино.

Помпеи закрыты. У Колизея можно только сфотографироваться — он на замке. На Римский форум можно тоже смотреть только сверху. Даже операторы — в перчатках. Не прожила и 4 дней одна из самых крупных выставок в Европе — Рафаэля. Ее открыли совсем недавно, плакаты еще висят по всей стране, дразнят, но непонятно, что будут делать с 80 тысячами проданных билетов. Закрыты школы танцев, кружки, бассейны, спортзалы. Италия запускает в Сеть хэштег "Я остаюсь дома". Это — единственный способ остановить вирус.

Международная организация здравоохранения хвалит Италию за смелость. Но вирус - уже по всему миру. В Германии и Франции — более тысячи зараженных. В Disneyland под Парижем коронавирус у одного из техработников. Персонал — дома на карантине.

"Все мероприятия, где могут собираться больше одной тысячи человек, теперь запрещены. Можно будет проводить лишь важные для страны массовые собрания — их список составят министры. В перечень войдут, к примеру, экзамены и акции протеста", — заявил Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

Чехия и Польша ввели контроль на границах — у всех въезжающих из Германии измеряют температуру. В Калифорнии накануне пришвартовался лайнер Grand Princess. На борту — 3500 человек, у 21 из них - коронавирус.