9 марта 202021:38 Анастасия Литвинова

Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

9 марта — юбилей у народной артистки России Ларисы Голубкиной. Всенародную любовь и славу еще в студенчестве ей принесла роль в знаменитой "Гусарской балладе". Яркая, дерзкая, энергичная, с прекрасными вокальными данными. На ее счету — десятки ролей. Но не только в кино. Более полувека она служит в Театре Российской Армии. С юбилеем актрису поздравил президент.

Вот так — с саблей на белом коне — она и ворвалась в кинематограф. Рязанов пробовал на роль Шурочки Азаровой  Алису Фрейндлих, Людмилу Гурченко и Светлану Немоляеву. Они были молоды, прекрасны, и показались режиссеру уж слишком женственными, а нужна была совсем еще дерзкая девчонка — так выбор пал на 19-летнюю студентку ГИТИСа Ларису Голубкину.

Актерского опыта у нее еще совсем не было, но голос был чудесный. На съемках "Гусарской баллады" Голубкина была во всех смыслах в отличной форме. Научилась ездить верхом, фехтовать и практически все трюки выполняла сама.

После "Гусарской баллады" пришла известность, и была еще одна роль у Рязанова — директор ресторана "Одуванчик". Была она и царицей в "Сказке о царе Салтане", и медсестрой Зоей в киноэпопее "Освобождение",

C мужем Андреем Мироновым они играли влюбленную пару в фильме "Трое в лодке, не считая собаки". А это — сохранившиеся фотопробы для "Кавказской пленницы". Но кто любит говорить о несыгранных ролях. 

"Я никогда не признаюсь, скрываю это соперничество, как будто это меня не касается,  ко мне не относиться. А соперничество все равно существует, хоть ты тресни, как бы ты ни прикидывался", — признается Голубкина.

С 1965 года Лариса Голубкина служит в Театре Российской Армии. В каких только дальних гарнизонах со спектаклями и концертами ни побывала. "Где мы только ни были. И во Владивостоке, и на торпедных катерах, и на подводных лодках, куда нас только ни загонял наш "колонизированный" театр. Имею в виду колонны", — рассказала Голубкина.

Сегодня у Голубкиной — "Девичник" с Верой Алентовой и Марией Ароновой в Театре имени Пушкина.

"Ларису Ивановну я знаю очень давно, считаю ее актрисой замечательной и очень отважной. Когда она приступила к репетиции спектакля "Девичник", до премьеры оставалось всего 8 дней, я не знаю другую актрису, которая могла бы за такой короткий срок сделать свою работу", — отметила Вера Алентова.

"Она — блистательный человек,  невозможное сокровище, она настолько женщина", — сказала Мария Аронова.

"Мама полноценно работает, у нее концертная деятельность происходит постоянно. Ей — 80 лет, но она на коне", — отметила дочь Голубкиной Мария. Разве что  саблей махать теперь не приходится.

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