13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

13 белорусских военных попали в госпиталь, отравившись взрывчаткой. Где солдаты ее взяли и зачем попробовали — неизвестно.

Как уточняет РИА Новости, на всякий случай в воинской части, где все произошло, была проверена еда, однако с ней все оказалось в порядке.

Официальный представитель Минобороны РБ Наталья Гаврусик подчеркнула, что связанных с поеданием тротила традиций в армии страны нет.