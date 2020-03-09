Трамп ответил братьям Куомо

Президент США Дональд Трамп ответил на критику губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и его брата, ведущего телеканала CNN Криса Куомо, которые обвинили федеральные власти страны в том, что меры по диагностике коронавируса недостаточны.

Американский лидер счел реакцию чрезмерной и сравнил вспышку коронавируса с эпидемией обычного гриппа. Как написал он в своем Twitter, в прошлом году от обычного гриппа умерли 37 тысяч американцев, а в среднем смертность от этого заболевания составляет от 27 тысяч до 70 тысяч человек в год. Между тем на данный момент зарегистрировано 546 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 22 смертельных.

"Ничего не закрывается, жизнь и экономика продолжаются. Подумайте об этом!" — призвал Трамп.

Критику братьев Куомо президент США расценил как "политическую милитаризацию" и сравнил Криса Куомо с Фредо Корлеоне, вымышленным персонажем из кинотрилогии "Крестный отец", наименее умным из семьи братьев-мафиози.

Губернатор же штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, где число подтвержденных случаев по коронавирусу достигло 142, подверг критике, в частности деятельность американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC). Куомо призвал ведомство "проснуться" и повысить возможности по тестированию, чтобы быстрее выявлять случаи заражения, пишет РИА Новости.

Сейчас на территории США выявлены более 560 заболевших COVID-19, в 22 случаях болезнь завершилась летальным исходом.