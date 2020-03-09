9 марта 202019:51

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

hawk.ru

В подмосковной Балашихе прошел пятый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между омским "Авангардом и уфимским "Салаватом Юлаевым". Уфимские хоккеисты выиграли с результатом 6:3 и вышли вперед в серии 3:2.

Омичи вышли вперед на шестой минут, играя при этом в меньшинстве. Шайбу забросил Павел Дедунов. Менее, чем через минуту нападающий "Салавата" Петр Хохряков использовал численное преимущество. Во втором периоде Вилле Прока забросил вторую шайбу в ворота уфимцев. Те ответили голами Филиппа Ларсена и Владимира Жаркова.

В третьем периоде "Салават Юлаев" трижды отправлял шайбу в ворота "Авангарда". Отличились Сакари Маннинен, Владислав Картаев и Петр Хохряков. Сибиряки смогли ответить лишь голом Сергея Широкова. В итоге победа "Салавата" 6:3.

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии 3:2. Следующий матч пройдет 11 марта в Уфе. Если хозяева добьются успеха, то они выйдут в четвертьфинал.

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