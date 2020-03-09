ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

С учетом роста количества зараженных стран угроза пандемии коронавируса становится реальной, но это будет первая контролируемая пандемия, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в Китае уже выздоровели более 70% заболевших, что больше 58,6 тысячи человек. Смертность увеличивается, если человек попадает в группу риска из-за возраста, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии.

ВОЗ рассчитывает, что в Италии распространение вируса остановится с введением жестких ограничительных мер. Премьер Джузеппе Конте подписал декрет, который вводит ограничения на перемещение в Ломбардии и 14 провинциях, передает РИА Новости.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что новым коронавирусом заболело 109 тысяч 343 человека в 104 странах мира. Сегодня стало известно о случае заражения на Кипре, который оставался последней страной Евросоюза без заболевших.