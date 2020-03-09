Тема:

Коронавирус 10 минут назад

9 марта 202020:52

ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

Global Look Press

С учетом роста количества зараженных стран угроза пандемии коронавируса становится реальной, но это будет первая контролируемая пандемия, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в Китае уже выздоровели более 70% заболевших, что больше 58,6 тысячи человек. Смертность увеличивается, если человек попадает в группу риска из-за возраста, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, онкологии.

ВОЗ рассчитывает, что в Италии распространение вируса остановится с введением жестких ограничительных мер. Премьер Джузеппе Конте подписал декрет, который вводит ограничения на перемещение в Ломбардии и 14 провинциях, передает РИА Новости.

Ранее ВОЗ сообщила о том, что новым коронавирусом заболело 109 тысяч 343 человека в 104 странах мира. Сегодня стало известно о случае заражения на Кипре, который оставался последней страной Евросоюза без заболевших.

Ранее по теме

Сейчас

20:12

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

19:02

В ЕС не осталось стран без коронавируса

18:56

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

18:16

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

16:22

Коронавирус в Москве: уточненные данные

15:37

После инаугурации Гани прогремели взрывы

15:34

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

1 час назад
Турция попросила НАТО помочь с Сирией

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

37 минут назад
ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

11 минут назад
Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

2 часа назад
Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

27 минут назад
В ЕС не осталось стран без коронавируса

В ЕС не осталось стран без коронавируса

1 час назад
Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

3 часа назад
Нефть обвалилась, золото пошло вверх

Нефть обвалилась, золото пошло вверх

2 часа назад
Коронавирус в Москве: уточненные данные

Коронавирус в Москве: уточненные данные

4 часа назад
Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

5 часов назад
13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

1 час назад
Трамп ответил братьям Куомо

Трамп ответил братьям Куомо

58 минут назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

08.03.2020 20:25
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

08.03.2020 17:23
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

38 минут назад
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

44 минуты назад
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

1 час назад
Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

1 час назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

1 час назад
Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

2 часа назад
"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

2 часа назад
Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

2 часа назад
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

2 часа назад
Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

3 часа назад
Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

3 часа назад
Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

3 часа назад
Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

3 часа назад
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

4 часа назад
Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ретейлерам

Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ретейлерам

4 часа назад
"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

4 часа назад
Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

4 часа назад
После инаугурации Гани прогремели взрывы

После инаугурации Гани прогремели взрывы

5 часов назад
Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

5 часов назад
Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

5 часов назад
Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

5 часов назад
Московская погода установила новый максимум

Московская погода установила новый максимум

5 часов назад
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

6 часов назад
В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

7 часов назад
Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

8 часов назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку