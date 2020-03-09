Заболевшие россияне проходят интенсивный курс противовирусной терапии

Число случаев заражения коронавирусом в нашей стране 9 марта выросло до 20. За последние сутки заболели еще три человека в Москве. Таким образом, сейчас в столице подтверждены девять случаев инфицирования. И сегодня же в Объединенных Арабских Эмиратах сообщили о том, что на территории страны заразился гражданин России. В нашем посольстве эту информацию проверяют. А в Казани заболевшие пассажиры лайнера Diamond Princess успешно вылечились. Куда и в каком состоянии госпитализировали новых заразившихся и кто уже выздоровел?

Пациентка в Москве находится в состоянии средней тяжести, еще у двоих заболевание проходит в легкой форме. Все они находятся в изоляции в специальных боксах. Двое госпитализированы в инфекционную больницу №1, третий заразившийся — в больничный комплекс в Коммунарке. Сейчас врачи связываются со всеми, с кем контактировали заболевшие.

Накануне, симптомы коронавируса в ходе скрининга были обнаружены и у жительницы Калининграда. Все заболевшие были в Италии. "Она находится в изолированном боксе. Все ее окружение — родные и близкие — было подвергнуто проверке, взяты анализы, и у них вирус не подтвердился", — заверил Дмитрий Лысков, начальник Управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области.

Проник коронавирус и в Черноземье. Семейная пара - мужчина 48 лет и его 39-летняя жена — проводила отпуск на Апеннинском полуострове. Вернувшись на родину, почувствовали себя плохо. Вместе с ними в инфекционную больницу Липецка с признаками ОРВИ отправили еще одну путешественницу, женщину 1961 года рождения. Они помещены в изолятор. Врачи работают с ними, облачившись в костюмы спецзащиты. Проезд в этот стационар закрыт для частного транспорта. Контакты с пациентами клиники запрещены.

Все заболевшие проходят интенсивный курс противовирусной терапии. В случае необходимости медики готовы перевести их в реанимационное отдаление, где есть аппараты искусственной вентиляции лёгких. Но пока в этом нет необходимости. Врачи наблюдают положительную динамику протекания болезни.

В обсервации сейчас находятся и лица контактировавшие с заболевшими. Речь идет о ближайших родственниках. Их пять человек. Они помещены в отдельные инфекционные боксы под наблюдение врачей. В изоляции они проведут ближайшие две недели. И во время этого карантина они также будут сдавать анализ на коронавирус. Тем не менее пока, по заверению медиков, их состоянию ничто не угрожает.

Между тем в Липецкой области вводятся дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В аптеках не хватает масок, но запас обещают пополнить в течение двух дней. В местах массового скопления людей — в торговых центрах, общественном транспорте — будет проводиться регулярная дезинфекция. Нарушителей обещают жестко штрафовать. Многие предприниматели сами перешли на "масочный" режим работы.

В Казани накануне закончился двухнедельный карантин для пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Все они выписаны в удовлетворительном состоянии. У троих переболевших врачи не обнаружили осложнений. Все это время с ними неотложно находились лучшие республиканские инфекционисты.

Дома ждут дипломатов. Во Владивостоке приземлился спецборт из Пхеньяна. Интернациональный рейс. Его пассажиры — сотрудники посольств и консульств. Среди них — 13 россиян. На вылете из КНДР их тщательно обследовали сотрудники таможни и Пограничной службы. Признаком коронавируса среди дипломатов не выявлено.