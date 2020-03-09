Погодная аномалия: в Сочи – сразу два времени года

Арктические холода и штормовой ветер надвигаются на Москву. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура в столице будет постоянно падать и концу недели опустится до минус 7 градусов.

А на Алтайский край непогода уже обрушилась. Из-за мощной метели в регионе перекрыты автотрассы. Местным спасателям пришлось вытаскивать из сугроба машину, которая везла беременную женщину в роддом. Благодаря сотрудникам МЧС в больницу она попала вовремя. Жителей края призывают переждать непогоду дома. Сильный ветер может повалить деревья и рекламные конструкции.



А в Сочи, наоборот, пришло аномальное тепло. Но, несмотря на температуру плюс 20, сезон на местных горнолыжных курортах решили продлить до середины апреля. Ожидается, что этим воспользуются как минимум еще полмиллиона туристов.

Склоны Красной Поляны искрятся от снега. Горнолыжный сезон продлен до середины апреля. У любителей лыж и сноуборда — праздник.

Горнолыжный сезон в Сочи начался позже обычного, но отдохнуть здесь зимой успели больше 700 тысяч туристов. Многие опробовали новинку — единый ски-пасс, благодаря которому можно посетить все горные курорты Красной Поляны. Теперь гостям доступны 177 километров трасс.

Весенний горнолыжный сезон в Сочи — особенный. Можно побывать сразу в двух временах года. На высоте в полторы тысячи метров все еще зима — снега достаточно для катания — но температура воздуха — плюс 10, и припекает по-весеннему. А всего в 40 минутах езды, на побережье, — плюс 20, можно снимать куртки и наслаждаться теплом.