Турция попросила НАТО помочь с Сирией

Турция отправила в НАТО запрос о дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии.

"Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который 9 марта находится с визитом в Брюсселе.

Выступая на совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции после проведенных переговоров, Эрдоган указал, что ситуация в Сирии угрожает Европе, и ни одна страна ЕС не вправе равнодушно смотреть на сирийскую гуманитарную катастрофу.

Он добавил, что Турция является единственной страной Североатлантического альянса, которая сражалась "на поле" с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) и потеряла в этой борьбе многих своих военнослужащих, пишет РИА Новости.

Столтенберг, со своей стороны, призвал воспользоваться прекращением огня в сирийской провинции Идлиб, чтобы наладить доставку туда гуманитарной помощи и обеспечить защиту населения. Он также высказал мнение, что мирные сирийцы страдают от неприцельных бомбардировок сирийской армии и ВКС России, отмечает "Интерфакс".

Генсек НАТО, кроме того, заявил, что альянс поддерживает диалог Турции и ЕС и верит в то, что решение по новому миграционному кризису может быть найдено, добавляет ТАСС.