Тема:

Ситуация на Украине 9 минут назад

9 марта 202020:59

Земляки Зеленского потребовали его отставки

Global Look Press

Отставки президента Владимира Зеленского потребовали митингующие в украинском городе Днепре (Днепропетровск).

Около 500 человек собрались у здания обладминистрации с плакатами, отсылающими к карьере главы государства в шоу-бизнесе. Зеленского называли капитулянтом, который обманул украинский народ и проводит антигосударственную политику. Красные линии пройдены на политическом, экономическом и социальном направлениях, говорили протестующие и рассказывали, что чувствуют тревогу за государство, которое могут потерять, передает ТАСС.

Особое возмущение митингующих вызвало заявление нового премьера Дениса Шмыгаля о возможности поставок воды в Крым. Это сотрудничество с агрессором, к которому нельзя спокойно относиться, заявили они.

Ранее по теме

Сейчас

20:12

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

19:02

В ЕС не осталось стран без коронавируса

18:56

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

18:16

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

16:22

Коронавирус в Москве: уточненные данные

15:37

После инаугурации Гани прогремели взрывы

15:34

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

1 минута назад
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

1 час назад
Турция попросила НАТО помочь с Сирией

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

42 минуты назад
ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

16 минут назад
Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

2 часа назад
В ЕС не осталось стран без коронавируса

В ЕС не осталось стран без коронавируса

1 час назад
Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

Процесс по делу MH17 может затянуться на годы

3 часа назад
Нефть обвалилась, золото пошло вверх

Нефть обвалилась, золото пошло вверх

2 часа назад
Коронавирус в Москве: уточненные данные

Коронавирус в Москве: уточненные данные

4 часа назад
Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

5 часов назад
13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

1 час назад
Трамп ответил братьям Куомо

Трамп ответил братьям Куомо

1 час назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

08.03.2020 20:25
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

08.03.2020 17:23
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

41 минута назад
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

47 минут назад
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

1 час назад
Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

1 час назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

1 час назад
Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

2 часа назад
"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

2 часа назад
Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

Макрон и Меркель сделали заявления по COVID-19

2 часа назад
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

2 часа назад
Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

3 часа назад
Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

Эксперты уточнили, передается ли коронавирус с пищей

3 часа назад
Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

Конец безрассудной гонки по Йошкар-Оле попал на видео

3 часа назад
Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

3 часа назад
Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

Американские военные убиты в ходе антиигиловской операции

4 часа назад
Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ретейлерам

Amazon продаст технологию "магазина без очередей" другим ретейлерам

4 часа назад
"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

"Ростов" выиграл у ЦСКА в "огненном матче"

4 часа назад
Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

Альпинисты спасли бездомную собаку с крутого склона. Видео

4 часа назад
После инаугурации Гани прогремели взрывы

После инаугурации Гани прогремели взрывы

5 часов назад
Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

Cargo Dragon SpaceX пристыковался к МКС

5 часов назад
Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

Женщина выпала из машины, была дважды сбита и умерла

5 часов назад
Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

Мировой рынок вооружений: главные поставщики и покупатели увеличили активность

5 часов назад
Московская погода установила новый максимум

Московская погода установила новый максимум

5 часов назад
Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония зажжения олимпийского огня пройдет без зрителей

6 часов назад
В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

В мире впервые за 11 лет после кризиса ожидается падение спроса на нефть

7 часов назад
Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

Диетологи сравнили рацион и физическую форму Путина, Трампа и Меркель

8 часов назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

9 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку