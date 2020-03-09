Земляки Зеленского потребовали его отставки

Отставки президента Владимира Зеленского потребовали митингующие в украинском городе Днепре (Днепропетровск).

Около 500 человек собрались у здания обладминистрации с плакатами, отсылающими к карьере главы государства в шоу-бизнесе. Зеленского называли капитулянтом, который обманул украинский народ и проводит антигосударственную политику. Красные линии пройдены на политическом, экономическом и социальном направлениях, говорили протестующие и рассказывали, что чувствуют тревогу за государство, которое могут потерять, передает ТАСС.

Особое возмущение митингующих вызвало заявление нового премьера Дениса Шмыгаля о возможности поставок воды в Крым. Это сотрудничество с агрессором, к которому нельзя спокойно относиться, заявили они.