Отменен главный парад в честь Дня святого Патрика

Власти Ирландии решили не проводить парады в честь Дня святого Патрика 17 марта. Они должны были состояться в столице страны Дублине (главный парад) и втором по величине городе Ирландии Корке.

Решение об отмене парадов было принято на заседании специального подкомитета ирландского кабинета министров, который разрабатывает стратегию борьбы с коронавирусом, пишет РИА Новости.

Святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. День святого Патрика, отмечается в разных странах мира.

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ирландии 1 марта. Было установлено, что заразившийся мужчина приехал из Италии.