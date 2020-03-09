Профилактика усиливается: в Италии предложили отменить все спортивные мероприятия

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго выступил с в пользу усиления мер защиты населения от распространяющегося по стране коронавируса. Чиновник призвал отменить все спортивные события на Апеннинском полуострове до третьего апреля.

Глава НОК Италии считает, что то положение, которое действует на территории страны на данный момент, является недостаточным, сообщает Спорт24.Ru. Напомним, что до третьего апреля все спортивные мероприятия проводятся, но без зрителей.

Для того, чтобы усилить меры защиты от инфекции в Национальном олимпийском комитете уже обратились к правительству Италии.