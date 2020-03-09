Израиль вводит обязательный карантин не только для иностранцев

Власти Израиля приняли решение ввести двухнедельный карантин для всех людей, которые приезжают в страну. Такая мера предосторожности предусмотрена на фоне распространения в мире коронавируса.

Сообщивший об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это решение "тяжелым". "Но оно жизненно важно, чтобы сохранить здоровье общества. А здоровье общества превыше всего", — приводит его слова РИА Новости.

Обязательный карантин в 14 дней установлен для всех без исключения: граждане Израиля, возвращающиеся из заграничных поездок, будут находиться дома, иностранцев же будут допускать страну только при наличии места, где они смогут провести в изоляции две недели, пишет ТАСС.

Ранее министерство здравоохранения Израиля призвало граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.

Накануне Нетаньяху обсудил ситуацию с коронавирусом с мировыми лидерами. Он предложил провести телефонную конференцию: Израилю есть что предложить, эпидемия в стране находится под контролем.