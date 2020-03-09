Первая смерть от коронавируса отмечена в Канаде

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Канаде. Скончался житель провинции Британская Колумбия на западе страны.

Как сообщила представитель минздрава провинции Бонни Хенри, речь идет о мужчине, который проживал в доме престарелых в Северном Ванкувере. Он умер поздно вечером в воскресенье, 8 марта.

Всего в Британской Колумбии зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом, а в целом по стране — 69 случаев, пишет ТАСС.

В Великобритании число скончавшихся от болезни COVID-19 выросло до пяти. Последний пациент, которому было больше 70 лет, умер в понедельник, 9 марта, в больнице святого Хельера в Лондоне.

В Соединенном Королевстве зарегистрировано в общей сложности 319 подтвержденных диагнозов.

Во Франции число инфицированных коронавирусом увеличилось до 1412 человек, 25 умерли.

На территории Испании число случаев заражения новым типом коронавируса превысило 1200, от заболевания скончались 28 человек, пишет РИА Новости.