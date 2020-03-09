Полиция задержала мужчину, который сбил и утопил 13-летнюю школьницу

Полиция Тамбовской области задержала подозреваемого в исчезновении 13-летней школьницы из села Бокино.

Вечером 7 марта девочка шла домой с дискотеки, когда на нее наехала машина, за рулем которой находился подозреваемый, 35-летний мужчина из Котовска. Он решил, что школьница мертва, поэтому вывез тело к водоему и сбросил его в воду.

Сейчас тело убитой ищут местные жители и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Во вторник к поискам привлекут водолазов.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, сообщает Следственное управление СК РФ по Тамбовской области.