9 марта 202021:35

Вести.net: геолокация Google сделала из велосипедиста грабителя

Политика по выдаче данных Google превратила обычного велосипедиста в подозреваемого в ограблении. Необычную историю рассказал американский канал NBC. Она началась с того, что житель Флориды Закари Маккой получил уведомление от службы расследований Google. Там сообщали, что местная полиция запросила информацию из его аккаунта. Google собирался все данные выдать и у Маккоя была всего неделя на то, чтобы оспорить такое решение. Мужчина даже не понимал с чем связан такой запрос. Только с помощью адвоката ему удалось разобраться в сложной цепочке произошедшего.

Итак, оказывается за десять месяцев до этого в районе, где он обычно ездил на велосипеде произошло ограбление. У пожилой женщины украли украшение на сумму $2000. Она написала заявление в полицию, офицеры пытались найти преступника по горячим следам, но не смогли. Тогда они обратились в Google отправили время и место преступления и получили всю историю координат, которую составляют Android устройства, в частности во время пользования картами и другими геолокационными сервисами. Как правило полиция пытается найти наиболее подозрительный трек и требует у Google расширенную информацию на владельца аккаунта.

Раньше полицейские действовали подобным образом с сотовыми операторами, требуя выдать данные владельцев телефонов, оказавшихся поблизости. Теперь вот Google, поскольку это даже удобнее, детективы сразу получают треки и решают загадку на карте. А поскольку Маккой как раз в тот день несколько раз проезжал мимо дома, где произошло ограбление, его историю координат посчитали подозрительной и попросили подробную информацию. В Google подробный трек попал, так как во время тренировки Маккой использовал приложение RunKeeper, оно сохраняет данные о пробежках и велотренировках в Google аккаунте. И вот эти самые данные Google решил выдать полиции. После того как адвокат оспорил ордер, полиция отказалась от претензий. Но правозащитники говорят, что в целом это опасная практика. Таким образом, можно сделать подозреваемым кого угодно, заставив человека доказывать свою невиновность только на основании того, что он был неподалеку от места преступления. Хотя изначально следствие должно доказывать вину подозреваемого. И количество таких запросов к Google в США с каждым годом растет. Сам ИТ-гигант никак не ответил на запросы американских журналистов.

И еще одна небольшая техноновость. Amazon пообещал, что его магазины без касс скоро появятся во многих городах Америки, а возможно и в других странах. Компания заявила о лицензирование решения, то есть купить его смогут любые ритейлеры. Как пишет Reuters такая стратегия обещает гораздо более быстрое распространение такого подхода. Особенно если учесть, что у Amazon на рынке уже сложилась репутация надежного поставщика ИТ-решений. Новую технологию назвали Just Walk Out - в переводе "просто выходи". Для его работы по всему магазину выставляют видеокамеры. На входе человек сканирует штрих-код в своем телефоне и все продукты, которые он кладет в корзину или носит в руках автоматически считаются купленными. При выходе из магазина деньги за покупку просто списываются со счета. Аналитики говорят, что такой подход позволяет магазину сэкономить деньги не только за счет сокращение числа продавцов, но и за счет того, что он быстрее может обслужить большее количество клиентов, им не нужно ждать пока их самих обслужит кассир или стоять в очереди.

Текст: Вести.Hi-tech

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