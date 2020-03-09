"Севилья" и "Рома" сыграют в Лиге Европы при пустых трибунах

Матч 1/8 финала футбольной Лиги Европы между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" будет сыгран без зрителей. Главной причиной является распространяющийся коронавирус. Встреча запланирована на четверг, 12 марта.

Закрытие трибун спортивных стадионов – далеко новинка в истории с коронавирусом. Ранее часть матчей чемпионата Италии уже прошла при пустующих трибунах, а встреча Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Боруссией" также уже была афиширована, как закрытая для зрителей.

В самой Италии же уже предложили ужесточить меры защиты от распространения инфекции и закрыть спортивные арены не только для поклонников спорта, но и для самих спортсменов. То есть в принципе отменить все спортивные события страны.