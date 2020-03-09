9 марта 202023:48

Шахматы. Горячкина разошлась ничьей с Марией Музычук на этапе Гран-при FIDE

Россиянка Александра Горячкина завершила партию седьмого тура на этапе Гран-при Международной шахматной федерации в Лозанне ничьей. Ее соперницей была украинка Мария Музычук. Горячкина играла черными фигурами.

Еще одна российская шахматистка Александра Костенюк проводила партию с сестрой Марии Музычук Анной, и проиграла. Россиянка проводила партию черными фигурами. Третья участница Гран-при из России Алина Кашлинская сыграла вничью с Антоанетой Стефановой из Болгарии.

После семи туров таблицу возглавляют как раз Горячкина и Кашлинская, каждая из которых набрала по 4,5 балла. Костенюк замыкает табель с двумя очками. Партии восьмого тура состоятся десятого марта. Этап же завершится 14 марта.

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