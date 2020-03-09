Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Ключевые индексы значительно снизились в понедельник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса и значительного сокращения стоимости нефти.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones снизился 7,78%. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 7,60%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 7,92%, сообщает ТАСС.

Ранее японский индекс Nikkei обрушился более чем на пять процентов. TOPIX, фиксирующий курсы акций в элитной первой секции биржи, снизился более чем на 5,6 процента. Продажи японских бумаг подтолкнуло и укрепление йены относительно доллара.

Паника среди японских инвесторов спровоцировала и обвал рынка Австралии. Худшее падение с кризисного 2008 года и для индекса S&P/ASX 200, и для австралийского доллара. В какой-то момент австралийская валюта потеряла пять процентов за 20 минут. Падение зафиксировано на всех азиатских фондовых площадках — Гонконга, Тайваня, Сингапура, Таиланда, Вьетнама.



Эпидемия коронавируса в Китае идет на спад. Инвесторы ожидают, что Китай выйдет из нее первым. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Component 9 марта потеряли менее трех процентов.



В Европе ситуация обратная. Эпидемия коронавируса на пике и развал сделки ОПЕК+ лишь подстегнул падение индексов. Как следствие, антирекорд на европейском рынке ожидаемо у Италии; фондовый индекс упал более чем на 9%. Индекс Лондонской фондовой биржи сразу после открытия торгов потерял 8,8 процента.



Падение цен на нефть наносит удар и по рынка США, по американским сланцевым добытчикам. В Америке на долю энергетических компаний приходится более 11% рынка высокодоходных облигаций.

