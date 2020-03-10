"Зенит" представил женскую футбольную команду

Санкт-Петербургский "Зенит" представил состав своей женской футбольной команды. О планах создать ее клуб объявил в январе. Футболистки примут участие в женском чемпионате России в сезоне-2020.

Первые футболистки в истории сине-бело-голубых: красавицы, спортсменки и пока немного скромницы. Они робко выходят на подиум. Презентует новую женскую команду "Зенита" легендарный футболист Андрей Аршавин.

Женщины на поле — новая мировая тенденция, матчи прекрасного пола в Европе уже собирают стадионы болельщиков и догоняют по масштабам игры с участием национальных сборных.

Тренером женской команды стала Ольга Порядина. Она начинала свою футбольную карьеру в Воронеже, и за 17 лет на поле стала пятикратной чемпионкой России и девять раз выигрывала Кубок России. Для сравнения — самый титулованный футболист Дмитрий Аленичев имеет только шесть чемпионских титулов разных стран и четыре кубка.

Четыре коренные жительницы города на Неве пришли в команду из мини-футбола. Остальных отбирали по всей России. Женское лицо "голубых львов" до этого момента представляли только "футбольные мамы" — специальное движение тех, кто готовит завтраки чемпионов и стирает форму. Теперь они с трибун будут болеть не только за своих сыновей.

Теперь "Зенит" это не только мужские футбольная, баскетбольная и волейбольная команды, но и женский футбольной коллектив. Уже в этом году девушки в лазурной форме начнут играть в чемпионате и Кубке России.

Сезон игр начнется уже в апреле. Вместе с женским "Зенитом" будут играть еще семь грациозных команд. Девушки обещают показать настоящий атакующий и скоростной футбол. А игры первого сезона в Петербурге можно будет смотреть бесплатно.