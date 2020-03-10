Всемирный карантин: коронавирус вынуждает применять строгие меры

По данным Роспотребнадзора, на территории России зарегистрированы три новых случая коронавирусной инфекции, все — в Москве.

Все трое инфицированных недавно вернулись из Италии. Сейчас они находятся в изоляции в специальных боксах. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом, у двоих заболевание проходит в легкой форме. Третий пациент — в состоянии средней тяжести, сообщает "Россия 24".

Медработники связываются с теми, кто контактировал с заболевшими, чтобы и у них взять пробы для анализа.

На сегодняшний день в России зарегистрированы 20 случаев коронавируса. Трое выздоровели и уже выписаны из больниц.

Круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся четверо россиян, прибыл в порт американского города Окленд. Всего на судне три с половиной тысячи человек, из них как минимум 21 заражен новым коронавирусом. Власти США планируют поместить пассажиров в карантин на территории военных баз.

Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну. Об этом объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным государственного радио, иностранцев будут допускать в Израиль только если они докажут наличие места, где смогут провести в изоляции 14 дней.

Коронавирус обнаружен у министра культуры Франции. Об этом сообщает AFP. По этим данным, Франу Риестер находится в своей квартире и чувствует себя нормально.

Угроза пандемии стала вполне реальной, заявила Всемирная организация здравоохранения. Там считают, что эпидемию все еще можно взять под контроль.

Число случаев заражения в мире превысило 111 тысяч, количество погибших приближается к четырем тысячам. Помимо Китая, главные очаги – Южная Корея, Иран и Италия. В этих странах от семи до девяти тысяч заболевших.

Власти Италии расширили меры по ограничению передвижения на всю территорию страны. По словам премьер-министра Конте, этот режим вступает в действие с утра вторника.