Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что со вторника в стране будут остановлены все спортивные соревнования. В их число будет входить также чемпионат Италии по футболу. Пауза в итальянском спорте продлится до третьего апреля.

"В нынешней ситуации очевидно, что все спортивные мероприятия, начиная с футбольного чемпионата, должны быть приостановлены, — приводит слова Конте Спорт24.Ru. Эти меря защиты от коронавируса вступят в силу с завтрашнего дня".

"Мы хорошо понимаем степень сложности изменить свои привычки, но цифры говорят об увеличении госпитализаций и смертельных случаях из-за инфекции. Наши привычки теперь должны быть изменены. Это нужно сделать для здоровья наших близких".

Инициатором отмены всех спортивных мероприятий накануне стал президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго. Впрочем, отмена матчей внутренних турниров не может повлиять на соревнования международные – они попросту не находятся в зоне ответственности НОК Италии.

Ранее матчи футбольной Серии "А" проходили с более "мягкими" ограничениями: спортсмены соревновались, но этого не видели болельщики, для которых был закрыт вход на стадион. Так, пять матчей 26 тура чемпионата Италии по футболу прошли при пустых трибунах.