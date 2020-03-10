Теннисистка Софья Жук объявила о двухлетней паузе в карьере

Российская теннисистка и чемпионка юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук сообщила о том, что берет перерыв в своих выступлениях в профессиональном теннисе. Она сослалась на преследующие ее травмы.

"Последние несколько лет у меня постоянно были серьезные травмы, и я решила взять перерыв на пару лет, чтобы организм немного отдохнул, — написала Софья в своем личном Instagram-аккаунте. – Дальше будет видно. Когда собираюсь вернуться на корт? Может, через пару лет".

Напомним, что предыдущим турниром российской спортсменки был как раз Уимблдон-2019. С тех пор Жук не выступала в туре. На данный момент, 20-летняя россиянка занимает 432 строчку мирового рейтинга WTA.