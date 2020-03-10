10 марта 202002:18

Теннисистка Софья Жук объявила о двухлетней паузе в карьере

wikipedia.org

Российская теннисистка и чемпионка юниорского Уимблдона-2015 Софья Жук сообщила о том, что берет перерыв в своих выступлениях в профессиональном теннисе. Она сослалась на преследующие ее травмы.

"Последние несколько лет у меня постоянно были серьезные травмы, и я решила взять перерыв на пару лет, чтобы организм немного отдохнул, — написала Софья в своем личном Instagram-аккаунте. – Дальше будет видно. Когда собираюсь вернуться на корт? Может, через пару лет".

Напомним, что предыдущим турниром российской спортсменки был как раз Уимблдон-2019. С тех пор Жук не выступала в туре. На данный момент, 20-летняя россиянка занимает 432 строчку мирового рейтинга WTA.

Сейчас

20:12

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

19:02

В ЕС не осталось стран без коронавируса

18:56

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

18:16

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

16:22

Коронавирус в Москве: уточненные данные

15:37

После инаугурации Гани прогремели взрывы

15:34

Супруга Макса фон Сюдова сообщила о его смерти

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Всемирный карантин: коронавирус вынуждает применять строгие меры

Всемирный карантин: коронавирус вынуждает применять строгие меры

1 час назад
США хотят включить в договор СНВ все новые российские вооружения

США хотят включить в договор СНВ все новые российские вооружения

55 минут назад
Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

Из-за падения нефти валюта попала в турбулентность

5 часов назад
Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

Суд по делу MH17: ни объективности, ни профессионализма

4 часа назад
Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается

Количество обстрелов в сирийском Идлибе снижается

1 час назад
США начали выводить войска из Афганистана

США начали выводить войска из Афганистана

3 часа назад
ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

ВОЗ рассказала, чем пандемия коронавируса будет отличаться от других

5 часов назад
Фондовые торги в США закрылись падением индексов

Фондовые торги в США закрылись падением индексов

2 часа назад
Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

Не стало Макса фон Сюдова: каким был один из величайших актеров

3 часа назад
"Зенит" представил женскую футбольную команду

"Зенит" представил женскую футбольную команду

51 минута назад
Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

Вандалы упомянули Москву на одной из главных достопримечательностей Праги

5 часов назад
Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

7 часов назад
Земляки Зеленского потребовали его отставки

Земляки Зеленского потребовали его отставки

5 часов назад
"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

"Невеста комдива": сериал со звездным актерским составом на канале "Россия"

4 часа назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

08.03.2020 20:25
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

Официально: чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

1 час назад
Первая смерть от коронавируса отмечена в Канаде

Первая смерть от коронавируса отмечена в Канаде

3 часа назад
Полиция задержала мужчину, который сбил и утопил 13-летнюю школьницу

Полиция задержала мужчину, который сбил и утопил 13-летнюю школьницу

3 часа назад
Италия проснулась другой

Италия проснулась другой

3 часа назад
Израиль вводит обязательный карантин не только для иностранцев

Израиль вводит обязательный карантин не только для иностранцев

4 часа назад
Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

Прикидываться бесполезно: юбилярша Голубкина призналась, что скрывает

4 часа назад
Принц Гарри пообещал Вовану и Лексусу контакты человека, "знающего правильных людей"

Принц Гарри пообещал Вовану и Лексусу контакты человека, "знающего правильных людей"

4 часа назад
Отменен главный парад в честь Дня святого Патрика

Отменен главный парад в честь Дня святого Патрика

5 часов назад
Профилактика усиливается: в Италии предложили отменить все спортивные мероприятия

Профилактика усиливается: в Италии предложили отменить все спортивные мероприятия

5 часов назад
Турция попросила НАТО помочь с Сирией

Турция попросила НАТО помочь с Сирией

5 часов назад
Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

Тедеско: "Спартак" сыграл хорошо, и проиграл незаслуженно

5 часов назад
Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

6 часов назад
Трамп ответил братьям Куомо

Трамп ответил братьям Куомо

6 часов назад
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

"Салават Юлаев" вышел вперед в серии с "Авангардом"

6 часов назад
13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

13 белорусских военных отравились, отведав взрывчатки

6 часов назад
Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

Тилль Линдеманн грубо нарушил основное правило Чернобыльской зоны

6 часов назад
В ЕС не осталось стран без коронавируса

В ЕС не осталось стран без коронавируса

7 часов назад
Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

Парусный спорт. "Броненосец" вошел в Топ-4 южноафриканского 52 Super Series

7 часов назад
Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

Губернатор оценил ситуацию с дочерью вегетарианки с точки зрения отца

7 часов назад
"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

"Краснодар" выиграл у "Спартака" благодаря голу Ари

7 часов назад
Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

Трамп нашел хорошее в падении рынков и назначил виновных

7 часов назад
Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

Коронавирус не отменит чемпионат мира по фигурному катанию

7 часов назад
Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

Киселёв призвал не паниковать и не бежать в обменники

8 часов назад
Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

Twitter объявил недостоверным перепощенное Трампом видео с Байденом

8 часов назад
В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

В Apple Watch добавят функцию определения кислорода в крови

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку