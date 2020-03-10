Вратарь "Уфы" вошел в клуб Яшина, сыграв с "Зенитом" сотый "сухой" матч

Голкипер футбольного клуба "Уфа" Александр Беленов включен в клуб имени Льва Яшина после того, как сыграл свой сотый "сухой" матч в карьере. Это произошло после нулевой ничьей уфимцев с "Зенитом" (0:0).

Беленов сохранил свои ворота в неприкосновенности в сотый раз в своей карьере. Благодаря этому он вошел в символический клуб имени прославленного советского вратаря Льва Яшина, сообщает официальный сайт "Уфы". Туда попадают как раз стражи ворот, имеющие сто матчей с нулем пропущенных голов.

Напомним, что за время своих выступлений Беленов помимо "Уфы" защищал цвета московского "Спартака", краснодарской "Кубани", махачалинского "Анжи", а также белгородского "Салюта". В текущем сезоне в клубе из Башкортостана он отыграл 19 матчей, пропустив в них 10 голов.

Александр стал 30-м членом клуба Льва Яшина.