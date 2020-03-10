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10 марта 202003:30

Акции Tesla падают на фоне дешевеющей нефти

EPA

Акции Tesla упали на 13,6% до $608 за акцию на фоне падающих цен на нефть и продолжающейся вспышки коронавируса.

Битвы цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией могут бросить вызов продажам электромобилей и солнечных батарей Tesla, сообщает CNBC. Исторически сложилось так, что когда цены на нефть и газ снижаются, продажи электромобилей — и солнечных батарей — замедляются.

Tesla также борется с последствиями вспышки коронавируса в Китае и за его пределами. Китайская Gigafactory, которая официально начала работать в январе этого года, в конце месяца была остановлена и ожила только с 10 февраля. Компания говорит о вероятной задержке в поставках новых автомобилей клиентам в пределах одной-полутора недель.

На прошлой неделе клиенты Tesla выразили недовольство продукцией американского автопроизводителя. Речь, в частности, идет об устаревших чипах в автопилоте. Покупатели возмущены тем, что их Model 3 оказались не такими продвинутыми, как обещалось.

Так, в предзаказе на электрокар были заявлены процессоры для автопилотов версии 3.0, а по факту стоят версии 2.5. Некоторые покупатели уже заподозрили Tesla в намеренном обмане китайских клиентов.

Компания открещиваться от ситуации не стала, но пояснила, что на такой шаг в Tesla пошли исключительно в связи со вспышкой коронавируса, которая рушит в том числе и цепочки поставок. Как только ситуация нормализуется, компания бесплатно обновит оборудование.

Tesla пока не пересмотрела прогноз по продажам на 2020 год, хотя многие экономисты уже предупредили о грядущем спаде на автомобильном рынке. Причем ожидания уже становятся реальностью в отдельно взятых странах: по итогам февраля автомобильный рынок Китая рухнул на 80%.

Дэн Ивс (Dan Ives) из Wedbush Securities написал в понедельник в записке для инвесторов, что перспективы Tesla в Китае сильны в долгосрочной перспективе, но протяжении всего 2020 года компанию ждут трудности.

Аналитик считает, что Tesla вряд ли сможет удовлетворить спрос в 1 квартале, но достижение компанией уровня производства в 500 тыс. машин в 20-м финансовом году остается достижимой целью.

По многочисленным сообщениям, со ссылкой на данные официальных лиц CPAC, Tesla произвела 3958 автомобилей в Китае в течение февраля. В отчетах не говорилось о том, сколько автомобилей Tesla, произведенных в Китае, доставлено в собственные магазины компании, а сколько отправлено конечным потребителям.

Отраслевой аналитик консалтинговой группы Wood Mackenzie Рам Чандрасекран (Ram Chandrasekaran) в комментарии CNBC отметил, что акции Tesla неделями демонстрировали рост на фоне успехов компании в Китае и сокращении убытков. Поэтому неудивительно, что в понедельник акции Tesla упали на фоне свободного падения рынка.

Чандрасекран отметил, что лишь небольшая часть, около 10%, покупателей новых автомобилей принимают окончательное решение о том, какой автомобиль покупать, исходя из сравнения цен на энергию.

"Большинство людей принимают решение о покупке, основываясь на том, нравится ли им автомобиль, насколько он комфортен, его дизайн и эксплуатационные характеристики и так далее", — сказал аналитик. "В то время как цены на газ по 2 доллара за галлон могут немного повлиять на продажи Tesla, более важными будут цены на аккумуляторы, их производительность и инфраструктура зарядных станций".

Не только автомобильная компания Илона Маска пострадала в эти дни. Другие производители электромобилей, такие как, например Nio (снижение на 7,3%) и поставщик солнечной электроэнергии SunRun (снижение на 17%), также столкнулись с резким падением цен на свои акции в понедельник.

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