Число жертв обрушения отеля в Китае достигло 18 человек

Число жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина, увеличилось до 18 человек; еще 12 по-прежнему находится под завалами.

Здание отеля, в котором было 80 номеров, обрушилось вечером в прошлую субботу. По предварительным данным, под завалами оказался 71 человек. Девятерым удалось самостоятельно выбраться.

Утром во вторник спасателям удалось вытащить из-под завалов 59 человек, из них 18 погибли, еще 12 остается под завалами, сообщает РИА Новости.

Гостиница использовалась в качестве временного карантина для лиц, контактировавших с больными коронавирусом. Известно, что в момент ЧП в ней проводились ремонтные работы; владелец здания находится под пристальным контролем полиции.