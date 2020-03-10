Медведев: "ЕР" поддержит поправки в Конституцию на предстоящих слушаниях

Предложенные изменения в основной закон усиливают социальные обязательства государства перед гражданами.

Такое заявление в преддверии второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию, назначенного на 10 марта, сделал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Еще одним важным моментом экс-премьер назвал укрепление суверенитета российского государства, передает РИА Новости.

Председатель "Единой России" заверил, что в ходе подготовки и проведения голосования партия будет делать все, чтобы оправдать высокую оценку главы государства. На встрече с руководителями думских фракций Владимир Путин отметил вклад "ведущей партии страны" в рамках работы по формированию поправок к основному закону.

Комментируя социальные поправки, Медведев отметил, что их смысл — в повышении качества и уровня жизни, обеспечении доступного, качественного образования и здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста, всесторонней защите детей и поддержке семьи.

Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта.

Общероссийское голосование по поправкам намечено на 22 апреля, которое в этом году будет выходным днем.