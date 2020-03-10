Малкин назван первой звездой недели НХЛ среди россиян

Нападающий американского хоккейного клуба "Питтсбург Пинвгинз" Евгений Малкин занял первое место по итогам минувшей недели НХЛ по версии русскоязычной версии официального сайта лиги.

Россиянин набрал восемь очков, два из которых голы и шесть – передачи в четырех матчах недели. Это лучший показатель недели среди российских бомбардиров. Всего в его активе 54 игры, в которых он отметился 71 (23 + 48) очком.

Второй звездой недели стал нападающий "Колорадо Эвеланш" Владислав Наместников. По итогам предыдущих семи дней он в четырех играх забил три гола при одной передаче. Сейчас у него семь матчей за "эвс" после обмена из "Оттавы", в которых он набрал пять (3+2) очков.

Третьей звездой назван вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский – самый надежный голкипер недели из России. В трех матчах он совершил 100 сейвов при 105 бросках, а его клуб выиграл три матча. Коэффициент его надежности составил 95,2 процента.