Статистика вируса из Китая: 1297 человек выздоровели, 17 умерли

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 17 человек, количество заразившихся увеличилось на 19, выздоровели еще 1297 человек.

Число инфицированных в стране за все время эпидемии достигло 80 754 человек, из них выздоровели 59 897, умерли 3136, сообщает ТАСС.

В США подтверждено 605 случаев коронавируса, 22 человека скончались​​​. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, США находятся на восьмом месте в мире по заболеваемости этим вирусом после КНР, Италии, Южной Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании.

Как заявил американский президент Трамп, администрация приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американских граждан для смягчения последствий вируса.

Кстати, в добровольный карантин отправились четверо членов конгресса США. При этом сообщается, что один из этих конгрессменов летал на одном самолете с президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию. Кроме того, Конте объявил о закрытии до 3 апреля всех учебных заведений в стране.

Ранее было объявлено о закрытии всех развлекательных заведений, спортивных клубов, салонов красоты, а также горнолыжных курортов. По всей Италии закрыты учреждения культуры. Общее число инфицированных превысило в Италии 9 тысяч человек. Более 700 человек излечились, число летальных исходов достигло 463.

На сегодняшний день в России зарегистрированы 20 случаев коронавируса. Трое выздоровели и уже выписаны из больниц.

Первый случай заражения выявлен в Монголии. Заболевший прибыл из Франции транзитом через Москву.