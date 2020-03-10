"Зенит" сыграет матч Евролиги без зрителей

Санкт-петербургский клуб "Зенит" станет участником матча баскетбольной Евролиги, который пройдет при пустых трибунах. Это произойдет во встрече 29 тура соревнования против французского АСВЕЛа. Матч состоится 13 марта во Франции.

Главная причина отмены посещения матча для болельщиков – распространение коронавируса, о чем сообщает официальный сайт Евролиги. Не ожидается зрителей и на матче итальянского "Милана" и греческого "Олимпиакоса". Представителям Греции еще предстоит получить разрешение на въезд на Апеннинский полуостров.

Напомним, что очагом вспышки коронавируса является китайский город Ухань. Общее число зараженных в стране насчитывает 80 754 человека. За последние сутки число жертв новой инфекции возросло на 17 человек. Всего выздоровело 1297 человек.