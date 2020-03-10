Сирийские саперы приступили к разминированию высот под Серакибом

Сирийские саперы приступили к разминированию стратегических высот под освобожденным от боевиков Серакибом.

Террористы удерживали два огромных холма около семи лет — из артиллерии и тяжелых минометов обстреливали ближайшие населенные пункты. Каждую высоту боевики превратили в укрепрайон с блиндажами, тоннелями и огневыми точками, передает "Россия 24".

Сирийским военным удалось взять противников в кольцо и тем не осталось ничего другого, как бежать в сторону Идлиба. Теперь мирные жители смогут снова заняться земледелием на полях возле этих высот.